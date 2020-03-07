Вылитый мамочка: Потап с сыном в Барселоне умилил новыми фото

Потап показал новые фото с отдыха с сыном в Испании
Потап отправился с сыном Андреем в Испанию и уже похвастался целой серией веселых и милых фото с отдыха в Барселоне, но для полной "отчетности" артист продолжил семейную съемку. Мужская компания гуляла по улицам сказочного города, посещала футбольные магазины и вообще заряжались позитивом.
На своей странице в Instagram рэпер выложил новую порцию кадров, чем обрадовал армию поклонников и собрал массу восторженных отзывов.
Для прогулки Потап выбрал легкую белую курточку-ветровку и темные удобные "спортикви", а на голове у артиста черная бейсболка.
Потап в Барселоне (Фото: instagram.com/realpotap)
Мальчик утеплился в красно-синюю куртку, под которой был черный бомпер (вероятно, отцовский). На голове у Андрея черная шапка.
Видео: Потап с сыном гуляют по Барселоне
Сын Потапа Андрей (Фото: instagram.com/realpotap)
Пользователи сети желают Потапу с сыном веселого яркого отдыха в красивейшем городе и отмечают, что мальчик очень похож на маму.
Фото: скрин комментариев instagram.com/realpotap
К слову, ранее Потап и его сын Андрей повеселили сеть зажигательными танцами на камеру.