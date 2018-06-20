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Выходные на День Конституции 2018: сколько будут отдыхать украинцы

STYLERLIFE        20.06.2018 - 13:31
Фото: выходные на День конституции (pixabay.com/jill111)
Фото: выходные на День конституции (pixabay.com/jill111)

Последние выходные июня в Украине будут длинными по случаю Дня Конституции 2018

В этом году выходные на День Конституции подарят украинцам затяжной уикенд. Сколько будем отдыхать в конце июня, и придется ли отрабатывать дополнительные праздничные дни - в материале Styler.

Какие дни будут выходными на День Конституции 2018

Годовщину принятия основного Закона страны в Украине традиционно отмечают 28 июня. Дата праздника была установлена в честь событий 1996 года, которые происходили в ночь с 27-го на 28 июня в Верховной Раде Украины. Именно тогда в результате депутатского голосования была утверждена Конституция независимой Украины закрепляющая суверенитет, территориальную целостность государства и права граждан.

День Конституции является государственным праздником и официальным выходным. В этом году 28 июня попадает на четверг. Поэтому для создания оптимальных условий празднования, постановлением Кабинета министров Украины было рекомендовано перенести рабочий день с 29 июня (пятница) на 23 июня (суббота).

Следовательно, выходные на День Конституции 2018 начнутся 28 июня и продлятся по 1 июля включительно. В конце месяца украинцы будут отдыхать 4 дня.

праздники по случаю Дня Конституции 28 июня - 1 июля 2018Фото: Праздники по случаю Дня Конституции 28 июня - 1 июля 2018 (pixabay.com/jill111)

Производственный календарь с учетом праздничных выходных на День Конституции

У работающих украинцев по 8 часовому 5-дневному графику в производственном календаре июня 2018:

  • всего полных рабочих дней - 20 в т. ч.:
  1. сокращенных рабочих дней - 1 (27 июня сокращенный на 1 час, как предпраздничный);
  2. дополнительных рабочих дней - 23 июня.
  • выходных - 10, включая субботы и воскресенья, а также День Конституции 28 июня и 29 июня (перенос с 23 июня).  

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Теги: День Конституции, выходные, Украина
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