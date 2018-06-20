Выходные на День Конституции 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Последние выходные июня в Украине будут длинными по случаю Дня Конституции 2018
В этом году выходные на День Конституции подарят украинцам затяжной уикенд. Сколько будем отдыхать в конце июня, и придется ли отрабатывать дополнительные праздничные дни - в материале Styler.
Годовщину принятия основного Закона страны в Украине традиционно отмечают 28 июня. Дата праздника была установлена в честь событий 1996 года, которые происходили в ночь с 27-го на 28 июня в Верховной Раде Украины. Именно тогда в результате депутатского голосования была утверждена Конституция независимой Украины закрепляющая суверенитет, территориальную целостность государства и права граждан.
День Конституции является государственным праздником и официальным выходным. В этом году 28 июня попадает на четверг. Поэтому для создания оптимальных условий празднования, постановлением Кабинета министров Украины было рекомендовано перенести рабочий день с 29 июня (пятница) на 23 июня (суббота).
Следовательно, выходные на День Конституции 2018 начнутся 28 июня и продлятся по 1 июля включительно. В конце месяца украинцы будут отдыхать 4 дня.
Фото: Праздники по случаю Дня Конституции 28 июня - 1 июля 2018 (pixabay.com/jill111)
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