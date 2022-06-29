UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядит карта боевых действий в Украине на 29 июня: обновленные данные

Фото: украинские военные продвигаются в Херсонской и Запорожской областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать оборону на всей линии фронта. Согласно данным карты боевых действий, по состоянию на 29 июня самая тяжелая ситуация на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

Ситуация на Донбассе остается напряженной на всех направлениях. Российские войска не покидают планов по захвату Славянска, а также продолжают штурм в районе Бахмута.

Активные действия российской армии наблюдаются вблизи Лисичанска. Враг пытается захватить город, поэтому обстреливает его из тяжелого вооружения.

Также бои идут и в Харьковской области. Оккупанты усиливают обстрелы населенных пунктов и хотят вернуться к предыдущим позициям.

На юге Украины наблюдается успехи украинских военных в направлении Херсона и вблизи Орехова Запорожской области. Однако для сдерживания штурма российские оккупанты обстреливают населенные пункты и мирных жителей.

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 35 450 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине