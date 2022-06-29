Как выглядит карта боевых действий в Украине на 29 июня: обновленные данные

Ситуация на Донбассе остается напряженной на всех направлениях. Российские войска не покидают планов по захвату Славянска, а также продолжают штурм в районе Бахмута.

Активные действия российской армии наблюдаются вблизи Лисичанска. Враг пытается захватить город, поэтому обстреливает его из тяжелого вооружения.

Также бои идут и в Харьковской области. Оккупанты усиливают обстрелы населенных пунктов и хотят вернуться к предыдущим позициям.

На юге Украины наблюдается успехи украинских военных в направлении Херсона и вблизи Орехова Запорожской области. Однако для сдерживания штурма российские оккупанты обстреливают населенные пункты и мирных жителей.