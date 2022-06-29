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Как выглядит карта боевых действий в Украине на 29 июня: обновленные данные

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 11:33
Как выглядит карта боевых действий в Украине на 29 июня: обновленные данные Фото: украинские военные продвигаются в Херсонской и Запорожской областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать оборону на всей линии фронта. Согласно данным карты боевых действий, по состоянию на 29 июня самая тяжелая ситуация на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap.

Как выглядит карта боевых действий в Украине на 29 июня: обновленные данные

Ситуация на Донбассе остается напряженной на всех направлениях. Российские войска не покидают планов по захвату Славянска, а также продолжают штурм в районе Бахмута.

Активные действия российской армии наблюдаются вблизи Лисичанска. Враг пытается захватить город, поэтому обстреливает его из тяжелого вооружения.

Также бои идут и в Харьковской области. Оккупанты усиливают обстрелы населенных пунктов и хотят вернуться к предыдущим позициям.

На юге Украины наблюдается успехи украинских военных в направлении Херсона и вблизи Орехова Запорожской области. Однако для сдерживания штурма российские оккупанты обстреливают населенные пункты и мирных жителей.

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 35 450 военных.

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