На выезде из Харькова нашли останки расстрелянных украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, еще в первый день войны ВСУ остановили в этом районе противника.

"Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена… Выявлены останки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами. Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы", - отметил Болвинов.

Он добавил, что полиция изъяла тела.