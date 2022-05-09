На выезде из Харькова нашли останки расстрелянных украинцев

На выезде из Харькова в направлении села Циркуны нашли останки расстрелянных украинцев. Полиция изъяла тела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
По его словам, еще в первый день войны ВСУ остановили в этом районе противника.
"Разбиты несколько единиц техники, убиты рашистские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она освобождена… Выявлены останки тел двух военных России и, к сожалению, трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами. Одного из них кому-то удалось похоронить, несмотря на обстрелы", - отметил Болвинов.
Он добавил, что полиция изъяла тела.
Напомним, ранее полиция призвала жителей освобожденных сел Харьковской области не возвращаться домой, поскольку на днях в Циркунах на растяжке подорвались две женщины.
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