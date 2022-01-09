Выехал на встречную полосу: в Польше в ДТП погиб 29-летний украинец

Украинец, ехавший на автомобиле Daewoo Matiz, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки Ford.

Как отмечается, трагическое событие произошло на автодороге №163 местного значения.

По информации местных спасателей, гражданина Украины долгое время реанимировали и удалось восстановить его жизненные функции, однако после перевозки в больницу он скончался.

В ДТП также пострадал 60-летний водитель другого автомобиля, получивший травму грудной клетки. Его жизни не угрожает опасность.

Полиция под контролем местной прокуратуры устанавливает причину трагического ДТП.