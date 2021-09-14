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Выдавал справки о COVID, не проводя анализов: в Днепропетровской области судили врача

Автор: Инна Собора

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области оштрафовал семейного врача, который выдавал справки об отсутствии ангитену коронавируса, не проводя анализа. Врач заплатит 34 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Согласно материалам суда, 21 мая врач дал указание медсестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом никакие тесты и отбор биоматериала не проводили.

Справки врач подписал и заверил своей печатью. За это получил взятку в размере 2 тысяч гривен.

Инцидент произошел в городе Павлоград в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Решением суда на врача наложили штраф 34 тысяч гривен, а также запретили один год выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавируса.

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Днепропетровская областьКоронавирус