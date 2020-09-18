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Если бы не выборы, случаев COVID-19 было бы меньше, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно либеральный формат карантина. Однако если бы не местные выборы, случаев заражения коронавирусом было бы меньше.

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Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Тернопольской области.

"Всегда люди ориентируются на лидера. Если люди видят, что мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, люди видят, ориентируются и так себя ведут. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19", - заявил он.

При этом он отметил, что не шел бы ни с кем на какие компромиссы, потому что результатом будет количество погибших людей.

Напомним, по состоянию на 18 сентября, в Украине 3228 новых заражений коронавирусом.

Кроме того, ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания COVID-19.

Добавим, что в Минздраве назвали города, где больше всего госпитализированных больных с COVID-19.

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