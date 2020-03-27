Выборы президента УПЛ перенесены из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Дом футбола (uaf.ua)

Они должны были состояться 7 апреля

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) приняла решение перенести выборы нового президента на 27 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Изначально встречу планировали провести 7 апреля, однако дата была изменена в связи с продлением на всей территории Украины карантина до 24 апреля. Отметим, выборы президента должны проходить только в очном режиме.

Намеченная на 27 апреля встреча пройдет в стенах Дома футбола. Начало заседания - в 12:00.

На сегодня президентом Премьер-лиги остается Томас Гримм. Он заявлял, что не собирается баллотироваться на второй срок.

Ранее проведение всех чемпионатов Украины по футболу было приостановлено на неопределенный срок. Восстановить планируют, когда ситуация с коронавирусом улучшится. По данным медиа, УПЛ рассматривает возможность возобновления матчей 15 мая.

Напомним, в Киеве отменили проведение двух чемпионатов Европы из-за коронавируса - по бадминтону и художественной гимнастике.