Выборы президента: социологи прокомментировали рейтинги кандидатов

Фото: Алексей Антипович (facebook.com innovationhouse.org.ua)

За главную должность страны в финале выборов имеют шансы соревноваться Тимошенко и Зеленский

За главную должность страны в финале выборов имеют шансы соревноваться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Об этом заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции, комментируя опрос, в котором приняли участие 40 тысяч украинцев, сообщает РБК-Украина.

"Если бы выборы состоялись в ближайшее время, к однозначному лидеру Юлии Тимошенко, которая всех кандидатов почти вдвое, мог бы присоединиться Владимир Зеленский. Второй тур был бы Тимошенко – Зеленский, где победила бы Тимошенко. Такие цифры сегодня", - отметил Антипович.

Согласно проведенному в конце ноября - начале декабря опроса, погрешность которого составляет всего пол процента, поддержка действующего главы государства не позволяет ему рассчитывать на прохождение во второй тур.

Рейтинг Петра Порошенко сейчас составляет 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенного методом личного интервью, приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.