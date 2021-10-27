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Выборы мэра Харькова: как будут голосовать в COVID-больницах

Автор: Юлия Бойко

На внеочередных выборах мэра Харькова смогут проголосовать пациенты больниц. Для них организуют закрытые избирательные участки, а к пациентам с COVID будут заходить сами члены комиссии в масках и защитных костюмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт 057.ua.

По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, 29 октября подадут окончательные списки тех, кто в день выборов будет находиться в больницах. Пациенты смогут проголосовать в медицинском учреждении, а главврачи должны проконтролировать, чтобы у членов участковой комиссии были результаты тестов на COVID.

При этом пациенты с коронавирусом будут голосовать на общих основаниях. Избирательная комиссия будет ходить по палатам в масках и защитных костюмах.

Она добавила, что больные COVID, которые лечатся дома, могут подать заявление о голосовании на дому.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, отменят ли выборы в Харькове, если город войдет в "красную" зону.

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