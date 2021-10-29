На выборах в Харькове могут проверять сертификаты или COVID-тесты, - Радуцкий

Как отметил Радуцкий, у избирателей могут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, или теста на антиген.

"По закону должны проверять. Или COVID-паспорта, или ПЦР-тесты или тесты на антиген", - заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации.

Следует отметить, ранее местные власти заявляли, что даже в случае введения в Харькове "красной" зоны, выборы состояться, а у входа на участок у избирателей будут измерять температуру. Имеющие признаки ОРВИ будут голосовать в отдельных кабинках.

В то же время, отдать свой голос смогут и пациенты больниц. Для них организуют закрытые избирательные участки, а к пациентам с COVID будут приходить члены комиссии в масках и защитных костюмах.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодняшний день вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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