Выбили двери, требуя кислород: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу

В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы.

"Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!", - сообщила она.

Главрач рассказала, что следом въехала какая-то машина (типа "частная скорая") без опознавательных знаков.

"Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать - это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне "ковида" решили подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - написала главврач.

Фото: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу (facebook.com)

Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 3 ноября, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и т. д. ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать вот таким путем.

По словам врача, проблемы с кислородом в "ковидных" больницах области есть, равно как с персоналом, койко-местами и лекарствами.