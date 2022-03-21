"Вы убиваете своих": в ОПУ призвали не распространять в соцсетях результаты обстрелов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к украинцам. Он призвал не распространять в соцсетях результаты обстрелов российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича в Facebook.
По его словам, опубликованные кадры последствий обстрелов помогают противнику скорректировать удары, выбрать оружие и определить точную цель.
"Как раз оценка результатов удара является важным этапом, и вы ее очень облегчаете противнику. Те, кто снимает и публикует, вы уже заслужили боевые награды РФ", - добавил Арестович.
Он призвал украинцев не публиковать фото до того момента, пока не появится официальная информация от государственных органов, а также подождать сутки с момента удара.
Кроме того, Арестович подчеркнул, что не нужно фотографировать позиций ВСУ и украинских военных.
"Не делайте этого. Вы убиваете своих", - акцентировал представитель ОПУ.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг пытался продвинуть атаку на Бровары и подступить к Киеву. Однако ВСУ остановили врага, из-за чего противник понес большие потери.
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