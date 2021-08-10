ВВС США нанесли новые авиаудары по талибам: убиты десятки боевиков

ВВС США нанесли новые авиаудары по боевикам движения "Талибан" в Афганистане. Базы и скопления талибов были атакованы к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя минобороны Афганистана Фавада Амана.
"Сегодня укрытия и тайники с оружием талибов стали объектом атаки американских ВВС в районе города Дах-Дади провинции Балх", - написал представитель оборонного ведомства.
По его словам, в результате авиаудара были убиты 18 и ранены 13 боевиков движения "Талибан".
Американская авиация также нанесла удары по позициям талибана в провинции Каписа к северу от Кабула. В результате атаки было убито 12 боевиков, а также уничтожено оружие, боеприпасы и снаряжение.
"Среди убитых четыре командира боевиков и двое пакистанских террористов", - отмечается в сообщении.
Днем 10 августа ударам с воздуха также подверглись базы талибов в районе города Лашкаргах, столицы провинции Гильменд. Сообщается о трех убитых боевиках.
Напомним, по состоянию на 9 августа талибы захватили шесть столиц афганских провинций: Саманган, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.
Отметим, ситуацией с безопасностью в Афганистане выразил Пентагон.