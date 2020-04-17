ВВП Китая рекордно обрушился из-за коронавируса

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Теперь же из-за пандемии китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски.

Кроме того, объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Также производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале, а темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8%.

Напомним, программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США на время пандемии коронавируса исчерпала свой бюджет в размере 349 млрд долларов на начальном этапе подачи заявок от бизнесменов.