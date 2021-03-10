UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вводить международные сертификаты о вакцинации пока рано, - Ляшко

Автор: Милан Лелич

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что пока рано вводить международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Сейчас в мире вакцинировано менее 1% всех жителей.

Об этом Ляшко заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной против COVID-19, а полную вакцинацию (двухразовые прививки) прошло только 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска, медицинских и профессиональных.

"По моему мнению, внедрение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что в Евросоюзе договорились в течение трех месяцев ввести сертификаты о вакцинации.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, каким может быть паспорт вакцинации.

Подробнее о том, чего ждать украинцам после введения паспортов вакцинации читайте в материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор Ляшковакцина от коронавируса
Читайте также
Европа не будет использовать вакцины для пропаганды, - глава Евросовета
Украина одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac
Прогноз погоды