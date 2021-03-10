Вводить международные сертификаты о вакцинации пока рано, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что пока рано вводить международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Сейчас в мире вакцинировано менее 1% всех жителей.
Об этом Ляшко заявил в комментарии РБК-Украина.
По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной против COVID-19, а полную вакцинацию (двухразовые прививки) прошло только 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска, медицинских и профессиональных.
"По моему мнению, внедрение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным", - сказал Ляшко.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что в Евросоюзе договорились в течение трех месяцев ввести сертификаты о вакцинации.
Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, каким может быть паспорт вакцинации.
Подробнее о том, чего ждать украинцам после введения паспортов вакцинации читайте в материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам".