Вводить международные сертификаты о вакцинации пока рано, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что пока рано вводить международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Сейчас в мире вакцинировано менее 1% всех жителей.

Об этом Ляшко заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной против COVID-19, а полную вакцинацию (двухразовые прививки) прошло только 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска, медицинских и профессиональных.

"По моему мнению, внедрение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным", - сказал Ляшко.