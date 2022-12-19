В Одеській області через електрокамін загинули молода мама з немовлям

У селі Янишівка Одеської області через пожежу, яку викликав електрокамін, загинула 20-річна жінка та її син, якому немає і року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Одеської області.

"Внаслідок пожежі загинули 2 особи: господарка, громадянка 2002 року народження та її син 2022 року народження. Пожежа ліквідована самозатуханням на площі 2 м2", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, повідомлення на пульт "101" надійшло у неділю, 18 грудня, о 13.05.

Нагадаємо, в Києві у житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі.

Також в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.

Крім того, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок інциденту двоє людей отримали травми.

А у Чернівцях стався вибух в житловому домі у понеділок, 12 грудня. Внаслідок НП постраждали 2 дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

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