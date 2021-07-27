Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса

Минздрав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера - 213.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 266 человек; летальных исходов - 27; выздоровели - 515 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 330 человек, методом ИФА - 8918 человек, экспресс-тестами - 13 491 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

За все время пандемии в Украине: