Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера - 213.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 266 человек; летальных исходов - 27; выздоровели - 515 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 330 человек, методом ИФА - 8918 человек, экспресс-тестами - 13 491 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 249 344 лица;
- выздоровели - 2 184 880 человек;
- летальных случаев - 52 876.