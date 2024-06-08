Втратили телефон? П'ять кроків, щоб захистити свої дані

Якщо був викрадений або втрачений смартфон, потрібно відразу захистити свої акаунти та банківські рахунки. Також необхідно попередити рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Заблокувати SIM-картку. Перш за все про викрадення телефону потрібно повідомити мобільного оператора, щоб заблокувати SIM-картку.
Зверніть увагу, що мобільні оператори просять надати PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.
Змінити паролі. У разі викрадення телефону за можливості потрібно змінити паролі до всіх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій.
Заблокувати банківські карти. Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.
Зверніться до поліції. Фахівці радять звернутися до правоохоронців у разі викрадення телефону, а також написати відповідну заяву.
Попередьте рідних. У разі викрадення чи втрати телефону попередьте про це рідних та друзів. Це допоможе перестрахуватися, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.
Раніше у Держспецзв'язку повідомляли, що російські хакери намагаються атакувати комп'ютери українських військових для викрадення документів.
Крім того, нещодавно кіберполіція розповіла про головні правила для безпеки в інтернеті.
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