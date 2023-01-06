Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб

Українські сили за минулу добу ліквідували 530 окупантів та знищили 23 танки. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже позначку в 110 000 вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Також ми писали, що ЗСУ провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті на 300 метрів.
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