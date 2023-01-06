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Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб

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Донбас, П'ятниця 06 січня 2023 08:12
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб Фото: втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські сили за минулу добу ліквідували 530 окупантів та знищили 23 танки. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже позначку в 110 000 вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
  • артилерійських систем - 2059 (+8) од,
  • РСЗВ - 431 (+5) од,
  • засоби ППО - 215 (+0) од,
  • літаків - 285 (+1) од,
  • гелікоптерів - 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4797 (+38) од,
  • спеціальна техніка - 182 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також ми писали, що ЗСУ провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті на 300 метрів.

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Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
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