UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати Росії у війні перевищили вже 145 тисяч військових вбитими, - Генштаб

Фото: втрати російських військ складають вже близько 145060 військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу знищили ще 620 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять вже більш як 145 тисяч військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2345 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 226 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили атаки РФ під Бахмутом та ліквідували чотирьох "вагнерівців".

Також ми писали, що українські військові зупинили ворожий штурм під Мар’їнкою (Донецька область) та знищили дві БМП окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійська РФГенштаб ВСУВійна Росії проти України