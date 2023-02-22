Втрати Росії у війні перевищили вже 145 тисяч військових вбитими, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3334 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,

артилерійських систем - 2345 (+7) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,

спеціальна техніка - 226 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили атаки РФ під Бахмутом та ліквідували чотирьох "вагнерівців".

Також ми писали, що українські військові зупинили ворожий штурм під Мар’їнкою (Донецька область) та знищили дві БМП окупантів.

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