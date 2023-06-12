Втрати Росії перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали:
Вчора стало відомо, що українські військові змогли деокупувати три населені пункти у Донецькій області - Благодатне, Нескучне та Макарівку.
Сьогодні наші бійці просунулись ще далі та повідомили про звільнення Сторожового в Донецькій області.
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