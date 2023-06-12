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Втрати Росії перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7636 (+5) од,
  • артилерійських систем - 3746 (+10) од,
  • РСЗВ - 601 (+0) од,
  • засоби ППО - 362 (+0) од,
  • літаків - 314 (+0) од,
  • гелікоптерів - 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3307 (+7),
  • крилаті ракети - 1183 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6471 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 510 (+1).

Ситуація на фронті

Вчора стало відомо, що українські військові змогли деокупувати три населені пункти у Донецькій області - Благодатне, Нескучне та Макарівку.

Сьогодні наші бійці просунулись ще далі та повідомили про звільнення Сторожового в Донецькій області.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України