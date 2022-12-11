Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що результаті удару по базі окупантів в Мелітополі загинули та поранені приблизно 200 російських військових.
Додамо, також ми писали, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.
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