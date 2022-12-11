Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,

артилерійських систем - 1928 (+1) од,

РСЗВ - 397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що результаті удару по базі окупантів в Мелітополі загинули та поранені приблизно 200 російських військових.

Додамо, також ми писали, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

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