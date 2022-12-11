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Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб

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Київ, Неділя 11 грудня 2022 09:48
Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб Фото: втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем - 1928 (+1) од,
  • РСЗВ - 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що результаті удару по базі окупантів в Мелітополі загинули та поранені приблизно 200 російських військових.

Додамо, також ми писали, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

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Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб
Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб
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