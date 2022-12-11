Втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими, - Генштаб
Фото: втрати Росії перетнули позначку в понад 94 000 військових вбитими (Getty Images)
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем - 1928 (+1) од,
- РСЗВ - 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що результаті удару по базі окупантів в Мелітополі загинули та поранені приблизно 200 російських військових.
Додамо, також ми писали, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.
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