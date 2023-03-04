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Втрати РФ складають 200 тисяч, вбито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі

Фото: командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Також росіяни втратили понад більш як 2 тисячі основних бойових танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі, якого цитує Spiegel.

Він наголосив, що "м

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - додав Каволі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян від початку війни складають близько 152 190 військових вбитими.

При цьому, за даними Міноборони Британії, зараз війні проти України залучено майже всю російську армію. Мова йде про 97%.

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