Втрати РФ складають 200 тисяч, вбито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі

Він наголосив, що "м

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - додав Каволі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян від початку війни складають близько 152 190 військових вбитими.

При цьому, за даними Міноборони Британії, зараз війні проти України залучено майже всю російську армію. Мова йде про 97%.

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