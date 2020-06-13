О второй волне коронавируса в Украине говорить рано, - Ляшко

В Украине продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне говорить еще рано.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он сказал, что по результатам двух-трех дней нельзя говорить о новой волне.

"Мы будем оценивать это в динамике. Как минимум, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и увидеть инкубационный период. Инкубационный период - мы говорим о 14 дней. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что в Украине не фиксируют пикового роста заболевания.

"Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась", - сказал Ляшко.

Ранее в Минздраве оценили возможность второй волны пандемии коронавируса в Украине.

Напомним, регионы должны усиливать карантинные мероприятия, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом.