Второй тест на коронавирус Меркель дал отрицательный результат

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, результат отрицательный. Об этом сообщает Berliner Kurier.

Информацию о том, что второй тест был также отрицательный подтвердил пресс-секретарь Штеффен Сейбер. По его словам, с канцлером Германии все в порядки, она находится на карантине дома.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным.

Отметим, днями в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. В стране запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Европейского союза.

На данный момент в Германии зафиксировано более 35 тысяч случаев коронавируса, что является пятым показателем по количеству инфицированных в мире. При этом от болезни В Германии 181 человек умер.