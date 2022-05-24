Второй за месяц: нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25

Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25. Это второй самолет за месяц, который уничтожил боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии .

Отмечается, что 23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 "Грач". В Нацгвардии добавили, что это второй самолет за месяц, который он уничтожил.

"Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам", - добавили в Нацгвардии.