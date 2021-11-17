Во втором чтении ВР планирует ужесточить наказание за подделку COVID-документов

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Проект предусматривает:
использование поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет;
внесение заведомо ложных сведений в медицинской документации о проведении прививки будет караться штрафом от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет;
изготовление и сбыт поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.