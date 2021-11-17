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Во втором чтении ВР планирует ужесточить наказание за подделку COVID-документов

Автор: Сергей Пышкин

Во время второго чтения Верховная рада рассмотрит проект об ужесточении наказания за подделку COVID-документов. Комитет ВР рекомендует принять проект.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает:

  • использование поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет;
  • внесение заведомо ложных сведений в медицинской документации о проведении прививки будет караться штрафом от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет;
  • изготовление и сбыт поддельных COVID-документов будет караться штрафом от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.
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Верховная радаУкраина