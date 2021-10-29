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Второе смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное производство из-за смертельного ДТП в Харькове. Вчера на проспекте автомобиль Infiniti сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Производство открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Виновнику грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет.

По данным полиции, инцидент произошел около 18:00 на проспекте Героев Сталинграда, вблизи проспекте Гагарина. Автомобиль Infiniti под управлением 31-летней харьковчанки наехал на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу. От удара женщину отбросило под колеса автомобиля Daewoo, который двигался навстречу.

"Водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась. Автомобили помещены на штрафплощадку", - добавили в полиции.

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ДТПХарьков