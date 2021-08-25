Вторичное жилье в городах-миллионниках подорожало. Больше всего в Харькове

Киев

В течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева находилась в диапазоне 1690 $/м2 (январь) – 1810 $/м2 (июнь). В Киеве за указанный период средние цены выросли на 7%.

Самые дорогие квартиры в центральных районах столицы: Печерском - средняя цена 3065 $/м2, Голосеевском - 1810 $/м2, Шевченковском - 1622,1 $/м2.

Количество квартир, выставленных на продажу в Киеве, составило от 23 тыс. до 38,5 тыс. ежемесячно.

Львов

С начала года средняя стоимость квартир в Львове выросла на 7,2%: с 994 $/м2 в январе 2021 до 1066 $/м2 по итогам июня.

Самые дорогие квартиры расположены в следующих районах города: Галицком - 1281,2 $/м2, Франковском - 1 067,2 $/м2 и Лычаковском - 1046,8 $/м2.

Количество квартир, выставленных на продажу в Львове составила 6,5 тыс. – 8,7 тыс. ежемесячно.

Одесса

Диапазон средних цен на вторичном рынке квартир в Одессе в январе-июне 2021 года составил 936 $/м2 – 996 $/м2. За полгода средняя стоимость жилья на вторичном рынке Одессы выросла на 6,4%.

Самые дорогие цены зафиксированы в Приморском - 1215 $/м2 и Киевском - 900 $/м2 районах города.

Количество квартир, выставленных на продажу в Одессе, составило 59 тыс. - 85 тыс. ежемесячно.

Днепр

Стоимость жилья на вторичном рынке Днепра выросла в среднем на 7%: с 843 $/м2 в январе 2021 до 902 $/м2 в июне.

Самые дорогие квартиры предлагались в Соборном (1098 $/м2), Центральном (1009 $/м2) и Амур-Нижнеднепровском (902 $/м2) районах города.

Количество квартир, выставленных на продажу в Днепре, составило 8,2 тыс.-10,7 тыс. ежемесячно.

Харьков

С начала года средняя стоимость жилья на вторичном рынке жилья Харькова выросла на 9,2% - с 790 $/м2 в январе 2021 до 863 $/м2 в июне 2021 года.

Самая дорогая стоимость квартир наблюдалась в Шевченковском (1074 $/м2), Новобаварском (1059 $/м2) и Основянском (865 $/м2) районах города.

Количество квартир, выставленных на продажу в Харькове, составило 19,5 тыс. – 31,4 тыс. ежемесячно.

Президент АСНУ Юрий Пита отметил, что в отличие от первичного рынка, где ежемесячное средний рост стоимости м2 в 1,5-2 раза выше, чем на вторичном (около 2% в долларовом эквиваленте), стоимость квартир на вторичном рынке Украины остается достаточно прогнозируемой. В 2021 году в крупнейших городах цены на жилье вторичного рынка уже почти достигли своей верхней отметки, что обусловлено инфляцией и уровнем покупательной способности.

“В осенний период стоимость квартир на вторичном рынке в крупнейших городах страны может вырасти еще на 2-3% в долларе. Однако многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, которая существенно влияет на уровень спроса”, — резюмировал глава Ассоциации.

Генеральный директор Группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев поддерживает мнение, что “ресурс” спроса уже почти иссяк, ведь “пандемический бум” на жилье все приходит. Спрос и предложение будут сбалансированы.

По его данным, 50-55% всех приобретений на вторичном рынке связаны с предварительной продажей имеющихся в собственности объектов недвижимого имущества (преимущественно квартир и земельных участков), около 40-45% - это инвестиционные покупки с целью сохранения и приумножения достатка.

"Без развития полноценной ипотеки, увеличения доходов, не стоит рассчитывать, что количество реальных покупателей превысит имеющееся предложение. Именно поэтому с сентября по декабрь 2021 года - не стоит ожидать каких - то существенных ценовых сдвигов на вторичном рынке жилья”, — подытожил господин Шалаев.