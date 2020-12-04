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Вторая страна одобрила вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech

Автор: Даша Харченко

Вторая в мире страна одобрила вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Соответствующее решение приняло правительство Королевства Бахрейн.

Об этом сообщает агентство BNA.

Глава Национальной службы здравоохранения населения Бахрейна Марьям аль-Джалахма заявил, что одобрение вакцины - это важная часть мероприятий правительства по борьбе с коронавирусом.

"Мы стремились к этому с тех пор, как впервые заявили, что наука одержит победу, и мы аплодируем Национальной службе здравоохранения населения Королевства Бахрейн за тщательную оценку и своевременные меры по обеспечению защиты населения страны"- сказал руководитель подразделения Pfizer в Персидском заливе Линдси Диетчи.

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По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 4 декабря в Бахрейне - 87 тысяч случаев коронавируса, 341 человек умер.

РБК-Украина писало, что Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech совместно разработали вакцину от коронавируса. Исследования компаний показали, что их вакцина эффективна в 95% случаев коронавируса.

Первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания. Также ожидается, что в начале декабря эту вакцину позволят применять в США.

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