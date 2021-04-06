Вторая потеря на Донбассе за сутки: под Золотым смертельно ранили военного

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открыли прицельный огонь по позициям украинских военных недалеко от Золотого-4.

В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение. Спасти его не удалось - раны были не совместимы с жизнью.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

О произошедшем украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.