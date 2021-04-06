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Вторая потеря на Донбассе за сутки: под Золотым смертельно ранили военного

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 01:11
Вторая потеря на Донбассе за сутки: под Золотым смертельно ранили военного Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбассе боевики смертельно ранили еще одного украинского военного. Это уже вторая потеря в рядах ООС за 5 апреля.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открыли прицельный огонь по позициям украинских военных недалеко от Золотого-4.

В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение. Спасти его не удалось - раны были не совместимы с жизнью.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

О произошедшем украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, что сегодня в районе Авдеевки был убит еще один украинский военный. Он также получил смертельное ранение в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики открыли обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

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