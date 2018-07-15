Вторая пострадавшая, которую сбил экс-председатель Перечинской РГА, умерла в больнице

Новости Происшествия 15.07.2018 - 22:03
Фото: ДТП в Закарпатской области mukachevo.net)
Фото: ДТП в Закарпатской области mukachevo.net)

В понедельник уже экс-председателю Перечинской РГА Олефиру должны избрать меру пресечения

Вторая пострадавшая, которую сбил теперь уже бывший председатель Перечинской районной государственной администрации (РГА), умерла в больнице. Об этом сообщил в воскресенье, 15 июля, председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк на своей странице в Facebook.

Погориляк подчеркнул, что нет слов, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв этого ДТП.

Вторая пострадавшая, которую сбил экс-председатель Перечинской РГА, умерла в больнице

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный чиновник устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина.

Аварию устроил председатель Перечинской районной государственной администрации (РГА) Виктор Олефир, который на момент ДТП по заключению Закарпатского областного наркологического диспансера находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, внедорожник под его управлением сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.

В Черновцах столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика Во Львовской области в результате ДТП пострадали четверо иностранцев
Теги:  ДТП,  погибли,  Закарпатская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС