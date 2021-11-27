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ВТО отложила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма "омикрон"

Автор: Анна Полисученко

Всемирная торговая организация (ВТО) отменила свое первое министерское совещание за четыре года из-за ухудшения ситуации со здоровьем. На следующей неделе министры стран-членов ВТО должны были собраться на встречу, которая считается "проверкой актуальности ВТО".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Швейцария, где находится ВТО, запретила прямые рейсы из ЮАР и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран, включая Бельгию, Гонконг и Израиль. Организация планировала личную встречу, но новые ограничения означали, что делегации крупных игроков, таких как Южная Африка и базирующаяся в Брюсселе Европейская комиссия были ограничены в основном виртуальным присутствием.

Reuters заявляет, что таким образом ВТО стала "первой большой дипломатической жертвой нового варианта коронавируса".

Ранее мы писали, что Канада и еще 7 стран закрыли границу для Африки из-за нового COVID-штамма

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Всемирная торговая организация