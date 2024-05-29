Втікали від поліції: у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків

Як повідомила речниця Поморської поліції Каріна Камінська, після опівночі у Вейхерові співробітники дорожньої поліції намагалися зупинити автомобіль Audi для контролю. Однак водій автомобіля прискорився і поїхав у напрямку міста Реди.

Поліцейські з Гдині приєдналися до переслідування і спробували зупинити водія в Сопоті.

За словами речниці, водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, що змусило їх різко загальмувати.

Як зазначили у поліції, водій тікав зі швидкістю близько 150 км/год, проїжджаючи перехрестя на червоне світло, порушуючи закон і створюючи небезпеку для оточуючих.

Погоня закінчилася в Гданську. На рівні Медичного університету водій не впорався з керуванням і машину занесло. Авто врізалося в дерево і перекинулося.

Внаслідок ДТП 16-річний водій загинув на місці. 17-річний пасажир автомобіля помер у лікарні. Обидва були громадянами України.

Поліція спільно з прокуратурою розслідуватиме обставини аварії. Серед іншого, вилучено записи з камер відеоспостереження.

Фото: у Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків (facebook.com/KMPSPGdansk)