"Втемну" використовував знайомих для терактів у Запоріжжі. СБУ викрила агента ГРУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російської військової розвідки (ГРУ), який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів у прифронтовому Запоріжжі. Зловмисник був завербований російськими спецслужбами і погодився співпрацювати в обмін на обіцянку "легких грошей".

За даними слідства, основним завданням агента було виготовлення та перевезення вибухових пристроїв до так званих "тайників" у місті. Спочатку він проходив "тестову місію" - розклеював антиукраїнські листівки по Запоріжжю, що було першим етапом його співпраці з ворогом.

Фото: Служба безпеки України

Окрім того, агент використовував знайомих для вербування, перевіряючи їхню готовність до виконання подібних завдань.

В результаті обшуків у квартирі затриманого вилучено мобільні телефони, що використовувалися для зв'язку з куратором, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

На даний момент затриманому повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Фото: Служба безпеки України

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону триває подальше розслідування.