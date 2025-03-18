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"Втемну" використовував знайомих для терактів у Запоріжжі. СБУ викрила агента ГРУ

Вівторок 18 березня 2025 10:55
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"Втемну" використовував знайомих для терактів у Запоріжжі. СБУ викрила агента ГРУ Фото: Агент ГРУ РФ готував серію терактів у Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримали агента російського ГРУ у Запоріжжі, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів. Зловмисник також використовував знайомих для вербування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агента російської військової розвідки (ГРУ), який виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів у прифронтовому Запоріжжі. Зловмисник був завербований російськими спецслужбами і погодився співпрацювати в обмін на обіцянку "легких грошей".

За даними слідства, основним завданням агента було виготовлення та перевезення вибухових пристроїв до так званих "тайників" у місті. Спочатку він проходив "тестову місію" - розклеював антиукраїнські листівки по Запоріжжю, що було першим етапом його співпраці з ворогом.

&quot;Втемну&quot; використовував знайомих для терактів у Запоріжжі. СБУ викрила агента ГРУ

Фото: Служба безпеки України

Окрім того, агент використовував знайомих для вербування, перевіряючи їхню готовність до виконання подібних завдань.

В результаті обшуків у квартирі затриманого вилучено мобільні телефони, що використовувалися для зв'язку з куратором, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

На даний момент затриманому повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

&quot;Втемну&quot; використовував знайомих для терактів у Запоріжжі. СБУ викрила агента ГРУ

Фото: Служба безпеки України

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону триває подальше розслідування.

Нагадаємо, що в Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів. Після повернення в місто, зрадниця намагалася закласти частини саморобного вибухового пристрою у схованку біля портової інфраструктури.

Однак на цьому етапі її затримали контррозвідники СБУ, вилучивши частину вибухового пристрою.

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