Втеча, ДТП і фейки про побиття: як у Дніпрі стався скандал із ТЦК

У соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка, який заявляє, що його побили військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В ТЦК відреагували на це та повідомили, що 1 травня 2025 року в районі Донецького шосе Дніпра група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних.

Побачивши, як група виходить з автомобіля, двоє цивільних, що рухались тротуаром, почали тікати. Один побіг вздовж дороги, інший - перебігав шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком. Водій, за даними ТЦК, зник з місця ДТП.

"Поліцейські та військовослужбовці викликали для постраждалого швидку медичну допомогу. Його твердження про побиття з боку представників поліції та ТЦК та СП не відповідають дійсності та є наслідком грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності", - додали представники ТЦК.

Крім того, як пишуть в центрі, громадянин перебував в розшуку як порушник військового обліку.

"Закликаємо критично ставитися до подібних відео, перевіряти джерела інформації та не поширювати матеріали, які можуть бути елементами ворожої пропаганди або використовуватися для інформаційно-психологічного впливу", - підсумували в ТЦК.