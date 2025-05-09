Втеча, ДТП і фейки про побиття: як у Дніпрі стався скандал із ТЦК
У мережі набирає обертів відео, де чоловік звинувачує військових у побитті. Однак у ТЦК та поліції пояснили, що насправді сталося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
У соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка, який заявляє, що його побили військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
В ТЦК відреагували на це та повідомили, що 1 травня 2025 року в районі Донецького шосе Дніпра група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних.
Побачивши, як група виходить з автомобіля, двоє цивільних, що рухались тротуаром, почали тікати. Один побіг вздовж дороги, інший - перебігав шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком. Водій, за даними ТЦК, зник з місця ДТП.
"Поліцейські та військовослужбовці викликали для постраждалого швидку медичну допомогу. Його твердження про побиття з боку представників поліції та ТЦК та СП не відповідають дійсності та є наслідком грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності", - додали представники ТЦК.
Крім того, як пишуть в центрі, громадянин перебував в розшуку як порушник військового обліку.
"Закликаємо критично ставитися до подібних відео, перевіряти джерела інформації та не поширювати матеріали, які можуть бути елементами ворожої пропаганди або використовуватися для інформаційно-психологічного впливу", - підсумували в ТЦК.
Скандали за участю ТЦК і СП
Зауважимо, що від початку воєнного стану та мобілізації, українські ТЦК і СП, а також їхні працівники, регулярно ставали об'єктами скандалів.
Найчастіше у ЗМІ та соцмережах публікуються відео жорстких затримань чоловіків за начебто ухилення від мобілізації. Однак у ТЦК зазначають, що ці відео є російськими ІПСО або ж якщо вони й правдиві, то працівники Центрів діють у межах законодавства.
Зауважимо, що нещодавно ворог поширив у мережі відео службової наради посадовців ТЦК, щоб дискредитувати відомство та викликати обурення суспільства.
Незадовго до того, мережу облетіло відео з Києва, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.
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