В ВСУ выявили два новых случая коронавируса

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

Коронавирус диагностировали у военнослужащего Криворожского гарнизона и работника ВСУ Винницкого гарнизона.

"Больные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 10 мая, в рядах Вооруженных сил на коронавирусом болеет 41 человек, выздоровели 54 пациента. Также зафиксировано два летальных случая.

На карантине сейчас находятся 311 человек. У 33 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - отметили в ВСУ.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 15 232 больных коронавирусной инфекцией. За сутки Министерство здравоохранения сообщило о 522 новых случаях инфицирования.

Также РБК-Украина писало, что в двух областях за сутки не обнаружили ни одного случая заражения. В частности, новых больных не было в Луганской и Черниговской области, в Донецкой и Сумской подтвердили два и один случай соответственно. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - как за сутки, так и в целом.