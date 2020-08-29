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В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса

Суббота 29 августа 2020 14:39
В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса
Фото коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро 29 августа в Вооруженных силах Украины выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находятся 11 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ COVID-19 болеет 602 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 1058 человек. Также там зарегистрированы шесть летальных исходов.

На изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток, - 57 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 2481 случай COVID-19, что является новым антирекордом.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

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