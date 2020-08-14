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В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса

Пятница 14 августа 2020 13:34
В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Всего в ВСУ болеют 385 военнослужащих

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус зафиксировали у 47 военных. Шесть из них находятся в учреждениях здравоохранения, а все остальные находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как сообщается, всего в ВСУ болеют 385 военнослужащих, а на изоляции находится 732 военных. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 182 человека.

Также в ведомстве отмечают, что всего за время пандемии выздоровели - 743 человека, а летальных исходов - 6.

Напомним, по состоянию на 14 августа в Украине обнаружили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки заразились еще 1 732 человека.

Кроме того, ранее сообщалось, что в прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса.

Также в Тернопольской области в Петриковском гериатрическом пансионате обнаружили вспышку коронавируса.

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