В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что больше всего новых случаев было выявлено среди военных Тернопольского и Харьковского гарнизонов.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Четыре военнослужащие Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь", - говорится в сообщении.

Командование Медицинских сил ВСУ оценивает состояние больных как удовлетворительное.

Еще один военный Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Его состояние - средней тяжести, военный получает необходимое лечение.

Дома на самолечении под присмотром медицинской службы находится еще один военнослужащий из Киевского гарнизона. У него отсутствуют симптомы заболевания.

По состоянию на 24 мая в рядах ВСУ коронавирусом болеет 62 человека. С начала пандемии выздоровел 91 пациент. Еще двое умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

Отметим, что в среднем ежедневно сообщается о 2-4 новых случаях в ВСУ.

Последний раз вспышку заболеваний среди военнослужащих фиксировали 14 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что этим летом для прохождения военной службы призовут 500 офицеров запаса.