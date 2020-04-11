В ВСУ зафиксировали семь новых случаев коронавируса

По состоянию на 21:00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что заболевание подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились в самоизоляции после контакта с человеком, у которого было подтверждено заболевание коронавирусом.

Также подтверждено заболевание COVID-19 в троих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим.

Кроме того, заболел один военный из Киевского гарнизона, который с 6 апреля находился в самоизоляции после контакта с инфицированным. Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военных удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Еще один военнослужащий Киевского гарнизона с 3 апреля находился в Национальном военно-медицинском клиническом центре “Главный военный клинический госпиталь” с предварительным диагнозом "пневмония". Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение. Военные, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию.

Ранее в Вооруженных силах Украины подтвердили первый случай выздоровления от коронавирус.

Вчера заболевания коронавирус подтвердили в трех военнослужащих Винницкого гарнизона и одной из воинских частей Мелитополя. Состояние больных на коронавирус военных удовлетворительное.