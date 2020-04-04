В ВСУ зафиксировали новый случай COVID-19

Фото: госпитализация военнослужащего (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Коронавирусом заразился еще один военный из Киевского гарнизона

В Вооруженных силах Украины зафиксировали третий случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Медицинских сил ВС Украины в Facebook.

По данным командования, заболевания коронавирусом подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.

"В связи с сохранением субфебрильной температуры были проведены два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", - рассказали в ВСУ.

Отмечается, что военных, которые контактировали с больным во время выполнения служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время их также проверят на заражение коронавирусом.

Напомним, 2 апреля стало известно о выявлении коронавируса у первого военного в рядах Вооруженных сил. Зараженного обнаружили в Киевском гарнизоне. Военный лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

До этого коронавирус выявили у медработника военного госпиталя в Хмельницком. На самоизоляцию отправили 10 военнослужащих, с которыми контактировал больной коронавирусом врач.